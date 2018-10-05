В Воронеже инспекторы ГИБДД снова устроят сплошные проверки водителей
Они будут останавливать машины в ночь на 6 октября
Для проведения проверок на улицы Воронежа направят дополнительные машины ДПС.Фото: из архива «КП»
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В ночь с 5 на 6 октября гаишники снова будут массово проверять водителей, при подозрении на состояние опьянения могут обязать и дунуть в трубку. Для этого будут выставлены дополнительные экипажи ДПС в разных частях города.
В ГИББД напоминают: если Вы стали свидетелем грубых нарушений правил (особенно если увидели явно неадекватного водителя), расскажите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по телефону: 269-60-36.