В Воронеже инспекторы ГИБДД снова устроят сплошные проверки водителей

5 Окт. 18:21 2018-10-05T18:25:52+03:00

Они будут останавливать машины в ночь на 6 октября

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В ночь с 5 на 6 октября гаишники снова будут массово проверять водителей, при подозрении на состояние опьянения могут обязать и дунуть в трубку. Для этого будут выставлены дополнительные экипажи ДПС в разных частях города.

В ГИББД напоминают: если Вы стали свидетелем грубых нарушений правил (особенно если увидели явно неадекватного водителя), расскажите об этом ближайшему наряду ДПС или позвоните в дежурную часть по телефону: 269-60-36.