2018-10-08T12:55:58+03:00
Общество

Воронежцы с декабря могут доехать на поезде до Питера и обратно значительно быстрее

А с лета будущего года вагоны, ехавшие с Белгорода, в столице Черноземья будут цеплять к составу, направляющемуся в Анапу
Юрий КОЗЛОВ
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С начала зимы поезда до Питера будут добираться почти на три часа быстрее.С начала зимы поезда до Питера будут добираться почти на три часа быстрее.Фото: из архива «КП»
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О двух важных новшествах для воронежских пассажиров сообщили в ЮВЖД.

С 9 декабря значительно быстрее будет ездить поезд №37/38 Санкт-ПетербургВоронеж. Из Северной столицы в главный город Черноземья он будет добираться на 4 часа 55 минут, а в обратном направлении – на 2 часа 55 минут.

А с 3 июня 2019 года по 31 августа 2019 года в составе поезда №683/684 Белгород – Воронеж будут беспересадочные вагоны до Анапы. В Воронеже их будут присоединять к поезду №513/514 Тамбов – Анапа.

Напомним, с 5 по 10 октября в Воронежской области изменилось расписание 17 электричек.

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