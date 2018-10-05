Воронежцам споет Soprano
Не успели воронежцы забыть положительные эмоции от выступления мужского хора Михаила Турецкого на Дне города, как в столицу Черноземья собирается с гастролями женская арт-группа Турецкого Soprano.
Зрителей ждет созвездие женских голосов и романтический музыкальный коктейль в лучших традициях мирового шоу. На концерте публика услышит все, о чем говорят и думают женщины: любовь и ревность, надежду и страх, ненависть и нежность, страсть и порок, и, конечно, ожидание чуда. Все грани женского характера через нескучную оперу и мюзикл, джаз и латину, поп-композиции и рок, любимые ретро-шлягеры, киномузыка и авторские песни - в программе вечера.
Концерт пройдет в Event-Hall 3 ноября, начало в 19.00.