В Воронежской области снова можно жарить шашлыки на костре и въезжать в леса
По постановлению правительства Воронежской области с 5 октября отменен особый противопожарный режим. Напомним, его ввели с 30 апреля. Из-за сильно затянувшейся практически по-летнему жаркой и сухой погоды почти до конца сентября в нашем регионе был объявлен чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности.
С приходом дождей вероятность возникновения пожаров значительно снизилась. В итоге теперь ограничения сняты, и жители Воронежской области могут смело въезжать в леса (естественно, не заповедные) и жарить шашлыки на открытом огне (что не отменяет необходимости соблюдать элементарные методы безопасности, в частности, тщательно тушить костер перед уходом с места отдыха).