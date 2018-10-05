В Воронежской области снова можно жарить шашлыки на костре и въезжать в леса

5 Окт. 17:07 2018-10-05T17:12:15+03:00

Костер всегда нужно разжигать осторожно, ни от каких режимов это правило не зависит. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В МЧС сообщили о том, что особый противопожарный режим отменен

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По постановлению правительства Воронежской области с 5 октября отменен особый противопожарный режим. Напомним, его ввели с 30 апреля. Из-за сильно затянувшейся практически по-летнему жаркой и сухой погоды почти до конца сентября в нашем регионе был объявлен чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности.

С приходом дождей вероятность возникновения пожаров значительно снизилась. В итоге теперь ограничения сняты, и жители Воронежской области могут смело въезжать в леса (естественно, не заповедные) и жарить шашлыки на открытом огне (что не отменяет необходимости соблюдать элементарные методы безопасности, в частности, тщательно тушить костер перед уходом с места отдыха).