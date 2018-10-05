В Воронеже учителям дали новую награду и по 50 тысяч рублей
Олег Мосолов объявил собравшимся на чествование лучшим учителям, что в регионе учредили новый почетный знак «За заслуги в сфере образования Воронежской области». Его впервые получили пять человек
Первыми обладателями почетного знака стали председатель общественного совета при департаменте образования, науки и молодежной политики Воронежской области, экс-ректор ВГПУ Вячеслав Подколзин, директор Воронежского юридического техникума Лариса Волкова, учитель математики гимназии имени Басова Ирина Каминская, педагог-психолог Подгоренского детского сада № 2 Ирина Забугина и заместитель директора Острогожского центра детского творчества Александр Смольянинов. Вместе с наградой они получили по 50 тысяч рублей каждый.
Чествовали также обладателей федеральных грантов и лауреатов еще двух конкурсов профессионального мастерства.