В Воронеже иномарка сбила двух рабочих-дорожников
ДТП случилось на Московском проспекте
Полицейские разбираются, почему водитель Kia вовремя не затормозил.Фото: из архива «КП»
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В четверг, 4 октября, около десяти часов вечера произошла авария на Московском проспекте у дома № 1А. Kia Sportage, ехавшая с Рабочего проспекта в направлении улицы Плехановской, сбила двух дорожных рабочих – 31-летнего мужчину и 22-летнего юношу. Затем иномарка врезалась в ехавший по встречной полосе ВАЗ-21041.
- Обоих пешеходов отвезли в больницу БСМП № 1, - рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД. – 50-летний воронежец, управлявший Kia, и водитель ВАЗа, мужчина 48 лет, серьезно не пострадали. Нашим специалистам предстоит выяснить причины ДТП.