В Воронеже напротив Центрального рынка построят Дом анимации

5 Окт. 16:14 2018-10-05T16:14:41+03:00

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В Воронеже определили место для Дома анимации студии Wizart Animation. Его планируют построить напротив Центрального рынка – по адресу: улица Куколкина, 3. В нем предполагают разместить школу аниматоров, общежитие для сотрудников студии и даже музей.

Архитекторов и целые творческие коллективы приглашают поучаствовать в конкурсе на лучший проект Дома анимации. Заявки принимают на сайте Союза архитекторов до 16.00 пятницы, 2 ноября. Перед участниками конкурса стоит задача органично вписать Дом анимации в уже застроенный квартал.

Итоги конкурса подведут 15 января 2019 года. Его победитель получит 300 тысяч рублей и возможность работать над проектной документацией Дома анимации.

Строительство нового здания планируют начать в 2019 году.