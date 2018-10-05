Воронежской области до конца года выделят 350 млн. рублей из федеральной казны

5 Окт. 15:21 2018-10-05T15:22:18+03:00

На транспорт выделят дополнительное финансирование, которое получат из федеральной казны. Фото: из архива «КП»

Губернатор объявил о намерении направить большую часть этих денег на обновление и увеличение числа автобусов в столице Черноземья

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На заседании Правительства России одобрили выделение Воронежской области 350 млн. рублей. Их должны перечислить до конца года. Теоретически эти деньги могут пойти на транспорт, водоснабжение, культуру, физкультуру и спорт.

Губернатор Александр Гусев поручил направить основную часть этих денег на обновление пассажирского транспорта Воронежа и увеличение числа современных автобусов. По мнению главы региона, это поможет менее болезненно привыкнуть к системе платных парковок, появившихся в центре столицы Черноземья.