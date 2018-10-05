В Воронеже начался флешмоб "Сохраните Платоновфест"

5 Окт. 14:28 2018-10-05T17:49:44+03:00

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В Воронеже продолжается обсуждение судьбы Платоновского фестиваля. Будет ли он проходить в прежнем виде или же радикально изменит формат? Организаторы обратились к зрителям. На официальных страницах фестиваля в соцсетях объявили флешмоб "Сохраните Платоновфест".

- На фоне переназначения Эмилии Сухачевой, а также заявлений губернатора Александра Гусева о том, что Платоновский фестиваль больше не будет авторским проектом Михаила Бычкова, что в его программе будет сделан упор на классическое искусство и будут участвовать воронежские коллективы, зрители стали высказываться. Они просят сохранить фестиваль таким, каким он был всегда, и говорят о нецелесообразности его реформирования. Вы тоже можете поддержать фестиваль и опубликовать на своей странице пост с хэштегом #saveplatonovfest.

Чуть раньше губернатор и худрук фестиваля обменялись громкими высказываниями. Александр Гусев на пресс-конференции заявил, что "воронежцев больше не удивить постмодернистской чепухой". Он отметил, что фестиваль должен быть нацелен на широкий круг зрителей, а не на маленькую группу ценителей. Также губернатор добавил, что это "не должен быть авторский проект Михаила Бычкова". Того, похоже, эти слова серьезно задели. В соцсети он отметил, что губернатор "попал под влияние невежественных людей".