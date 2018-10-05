2018-10-05T17:49:44+03:00
Звезды

В Воронеже начался флешмоб "Сохраните Платоновфест"

Ранее губернатор предложил изменить формат мероприятия
Станислав ШЕВЧЕНКОВиктор ПАВЛОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеже продолжается обсуждение судьбы Платоновского фестиваля. Будет ли он проходить в прежнем виде или же радикально изменит формат? Организаторы обратились к зрителям. На официальных страницах фестиваля в соцсетях объявили флешмоб "Сохраните Платоновфест".

- На фоне переназначения Эмилии Сухачевой, а также заявлений губернатора Александра Гусева о том, что Платоновский фестиваль больше не будет авторским проектом Михаила Бычкова, что в его программе будет сделан упор на классическое искусство и будут участвовать воронежские коллективы, зрители стали высказываться. Они просят сохранить фестиваль таким, каким он был всегда, и говорят о нецелесообразности его реформирования. Вы тоже можете поддержать фестиваль и опубликовать на своей странице пост с хэштегом #saveplatonovfest.

Чуть раньше губернатор и худрук фестиваля обменялись громкими высказываниями. Александр Гусев на пресс-конференции заявил, что "воронежцев больше не удивить постмодернистской чепухой". Он отметил, что фестиваль должен быть нацелен на широкий круг зрителей, а не на маленькую группу ценителей. Также губернатор добавил, что это "не должен быть авторский проект Михаила Бычкова". Того, похоже, эти слова серьезно задели. В соцсети он отметил, что губернатор "попал под влияние невежественных людей".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Леонид Заяц сообщил о закупке 300 тысяч тонн зерна в Воронежской области
Воронежский мошенник сыграл на амбициях начинающей предпринимательницы
Банда курян со специальными сканерами терроризировала воронежских автомобилистов
В воронежской семье, где уже однажды умер ребенок, скончалась двухмесячная девочка
Прокуратура раскрыла подробности нападения на депутата Воронежской областной Думы
Беларусь нарастит товарооборот с Воронежской областью до 350 млн. долларов в год
В Воронежской области увеличили финансирование физкультуры и спорта на 86 млн. рублей
Из воронежского «Бурана» ушел капитан
Воронежцы скоро смогут напрямую улететь в Симферополь и Сочи
Воронежской фирме не дали построить офисный центр рядом с историческим зданием
Депутата Воронежской областной Думы и его жену ограбили и подвергли пыткам
В Воронежской области КамАЗ дорожников провалился под свежий асфальт
Первую перехватывающую парковку Воронежа откроют только наполовину
Трое мигрантов надолго сядут в тюрьму за продажу наркотиков в Воронеже
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Нарушения в декларациях воронежских главврачей и чиновников медики объяснили ошибками
В Воронеже ребенок пролетел несколько метров после удара автомобиля
Самолет из Санкт-Петербурга в Воронеж задержали на 15 часов
В Воронеже будут жестко бороться с теми, кто не хочет оплачивать парковку
В Воронежской области работники АЗС объявили забастовку из-за задержек зарплаты
Воронежский брейкдансер завоевал вторую медаль на Юношеских олимпийских играх
В Воронежской области взлетели цены на яйца, капусту, огурцы и апельсины
Воронежцев испугало скопление пожарных машин у больницы № 3
В Воронеже на "зебре" у остановки "Торпедо" сбили человека
В Воронежской области будут судить мужчину, зарезавшего гостя