В Воронеже сотрудницу налоговой инспекции подозревают в крупных махинациях

5 Окт. 14:07 2018-10-05T14:07:58+03:00

По версии следствия, она оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов

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Полицейские вместе с сотрудниками собственной безопасности регионального отделения УФНС разоблачили подрывную деятельность 33-летней сотрудницы налоговой инспекции.

По версии следствия, женщина лично, а также через друзей и родственников, участвовала в управлении частной организации, оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учета, подготовке и сдаче налоговой отчетности. За свою работу сотрудница инспекции получала часть прибыли.

Но этого женщине показалось мало. Она стала консультировать клиентов своей «частной лавочки» о том, как заключать договоры с фирмами-однодневками для уклонения от уплаты налогов. Кроме того, она делала все, чтобы не допустить тщательной проверки их деятельности. Материалы дела передали в Следственный комитет

- Женщину допросил следователь СК, она признала свою вину. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району города Воронежа регионального следственного управления СК России Матвей Сладких.