На выезде из Воронежа разорвало на две части "Лифан-Смайли"

5 Окт. 13:57 2018-10-05T13:58:55+03:00

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Необычное ДТП запечатлели у развязки на тамбовской трассе. Сегодня, 5 октября, на подъеме от трассы М-4 "Дон" в сторону Бабяково получил серьезные повреждения маленький хэтчбек "Лифан-Смайли". Автомобиль буквально разорвало на две части.

В УГИБДД по Воронежской области сообщили, что правоохранителям не поступала ни информация о пострадавших в этом ДТП, ни сведения о других участниках. Что именно произошло с "Лифаном", пока неясно.

Свидетели утверждают, что машина могла удариться об отбойник при неудачном маневре. В соцсетях пишут, что этот "Лифан" мог быть так называемым распилом - то есть машиной, сваренной из двух частей.