В Воронежской области полицейские едва не стали жертвами дебошира с оружием

5 Окт. 13:52 2018-10-05T13:52:07+03:00

Один из стражей порядка сумел перехватить его руку и разрядить обойму в воздух

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Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя села Козловка Терновского района. Его обвиняют по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В сентябре 2018 года полицейские приехали на вызов на улицу Горького села Козловка. Местные жители пожаловались, что бывший зэк снова буянит. Увидев стражей порядка, мужчина и не думал успокаиваться. Он направил на полицейских оружие и заявил, что убьет, если они к нему приблизятся. Один из стражей порядка рискнул, бросился на дебошира, успел перехватить руку, в которой тот держал оружие, и выпустил два патрона, находившиеся в обойме, в воздух. После этого бывшего зэка скрутили.

Сейчас мужчину проверяют на причастность к разбоям в Терновском районе. Если новых преступлений на его совести не окажется, за одну угрозу убийством полицейским, бывшему зэку грозит новый срок – от 12 до 20 лет лишения свободы.