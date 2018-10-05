В Рамонском районе подрядчик заплатит 1,5 млн. рублей за затягивание капремонта

5 Окт. 12:57 2018-10-05T12:58:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты Фонда капремонта Воронежской области расторгли договор с подрядчиком, который не торопился чинить крышу и фасады четырех многоквартирных домов в Рамонском районе.

С организацией заключили договор на сумму более 15,4 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен был провести капремонт домов № 4а, № 13А и № 29 в поселке ВНИИСС, № 43 на улице Шоссейной в селе Новоживотинном и №37А на ул. Пристанционной в поселке Бор Рамонского района.

Однако специалисты организации так и не приступили к ремонту четырех из пяти этих домов. При этом стройматериалы завезли такие, что за качество капремонта, даже если бы он и состоялся, становилось страшно. А в доме в Новоживотинном из-за ну очень «быстрого» ремонта крыши несколько квартир оказались залитыми дождевой водой.

В итоге с организацией 3 октября расторгли договор. Теперь она должна выплатить 10 процентов от суммы договора – 1,5 миллиона рублей. В ближайшее время собираются провести электронный аукцион, на котором определят нового подрядчика.