2018-10-05T12:58:48+03:00
Общество

В Рамонском районе подрядчик заплатит 1,5 млн. рублей за затягивание капремонта

Организация не торопилась приводить в порядок четыре многоквартирных дома [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Когда этот дом дождется капремонта, пока неясно.Когда этот дом дождется капремонта, пока неясно.Фото: предоставлено Фондом капремонта Воронежской области.
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Специалисты Фонда капремонта Воронежской области расторгли договор с подрядчиком, который не торопился чинить крышу и фасады четырех многоквартирных домов в Рамонском районе.

С организацией заключили договор на сумму более 15,4 миллионов рублей. За эти деньги подрядчик должен был провести капремонт домов № 4а, № 13А и № 29 в поселке ВНИИСС, № 43 на улице Шоссейной в селе Новоживотинном и №37А на ул. Пристанционной в поселке Бор Рамонского района.

Однако специалисты организации так и не приступили к ремонту четырех из пяти этих домов. При этом стройматериалы завезли такие, что за качество капремонта, даже если бы он и состоялся, становилось страшно. А в доме в Новоживотинном из-за ну очень «быстрого» ремонта крыши несколько квартир оказались залитыми дождевой водой.

В итоге с организацией 3 октября расторгли договор. Теперь она должна выплатить 10 процентов от суммы договора – 1,5 миллиона рублей. В ближайшее время собираются провести электронный аукцион, на котором определят нового подрядчика.

Нового подрядчика для капитального ремонта этого дома определят на новом аукционе. Фото: предоставлено Фондом капремонта Воронежской области.

Нового подрядчика для капитального ремонта этого дома определят на новом аукционе.Фото: предоставлено Фондом капремонта Воронежской области.

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