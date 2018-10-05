2018-10-05T12:56:57+03:00
Происшествия

Воронежская "целительница" обманула пенсионерку на 127 тысяч рублей

Она подменила деньги на бумагу
Виктор ПАВЛОВ
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Воронежские лже-гадалки раз за разом проворачивают одну и ту же схему, нацеленную на пенсионеров. С жертвой знакомятся где-нибудь в очереди. С ней заводят разговор о ее здоровье (или здоровье близких родственников). Затем ударяют фразой: "На тебе порча!". Чтобы снять проклятие, нужно провести ритуал очищения. Для этого нужно "дать подержать" все деньги и золото, что есть в доме. В конце ритуала гадалка исчезает.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили об очередном случае. 79-летняя пенсионерка познакомилась с "целительницей" на улице Добролюбова. В итоге потеряла 127 тысяч рублей.

Эти деньги женщина вынесла гадалке для проведения обряда. Та почитала молитвы над пакетом и потребовала положить его под подушку на три дня. Тогда и выяснилось, что внутри - уже не деньги, а нарезанная бумага. Мошенницу ищут.

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