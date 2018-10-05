Руководители региона поздравили воронежцев с Днем учителя
Он дорог каждому, кому посчастливилось встретить на своем пути настоящих учителей и наставников. Именно вам, прежде всего, мы обязаны всеми жизненными успехами.
Объяснение учебных предметов – только часть вашей профессии. Вы формируете этические, культурные, эстетические принципы, раскрываете способности и дарования подрастающего поколения. Но главное из того, что вы преподаете мальчишкам и девчонкам, юношам и девушкам, – это наука быть человеком.
В последние годы органы власти области уделяют пристальное внимание развитию образовательного комплекса: строятся новые школы, модернизируется техническая база учебных заведений, реализуются программы, направленные на повышение социальной защищенности учителей. Однако подобные материальные аспекты не смогли бы дать положительный эффект без вашего таланта и самоотверженности.
Дорогие учителя!
Спасибо вам за неустанный труд, душевное тепло, внимание и заботу! Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, вдохновения, новых высот в профессии! Пусть успехи учеников приносят как можно больше радости!
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