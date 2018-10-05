Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем учителя

5 Окт. 11:53 2018-10-05T12:05:13+03:00

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В этот день мы все с особой теплотой вспоминаем своих учителей и педагогов, чествуем тех, кто сегодня работает в системе образования столицы Черноземья. С особым трепетом и заботой вы ведете подрастающие поколения воронежцев по удивительным мирам науки, спорта и искусств, открывая для юных умов накопленный человечеством багаж знаний. Вы воспитываете в наших детях личность, ведь неслучайно говорят, что педагог – инженер человеческих душ.

Во многом именно благодаря вам сфера образования в Воронеже на протяжении многих лет демонстрирует устойчивую динамику и заслуженно считается одним из репутационных преимуществ нашего города. Эти достижения - хорошая платформа для реализации новых проектов и муниципальных программ в области образования. Так, в течение пяти лет мы планируем построить и ввести в эксплуатацию 10 школ, 12 детских садов, реализовать программу оздоровления учащихся за счет реконструкции и возведения на территории школ открытых спортивных площадок.

Дорогие педагоги! Примите искренние пожелания неиссякаемого энтузиазма, творческого вдохновения и настойчивости в реализации поставленных задач. Пусть успехи ваших учеников и воспитанников дарят вам радость и удовлетворение. Счастья вам, благополучия, крепкого здоровья и высоких профессиональных достижений!