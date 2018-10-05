В Воронеже ради спортсменов два дня будут перекрывать набережную

5 Окт. 11:41 2018-10-06T20:00:59+03:00

Обычно масштабный велопробег проходил летом. Но не в этом году Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Набережную Воронежа будут перекрывать два дня подряд. Об этом сообщили в городской администрации.

6 октября будет проходить велопробег "Велоночь-2018". В этот день с 15.00 до часу ночи следующего дня будет запрещена парковка на улице Софьи Перовской, Петровской набережной и набережной Массалитинова (от ВоГРЭСовского до Северного моста). С 17.00 на этих участках закроют движение.

На 7 октября намечено еще одно спортивное мероприятие - забег легкоатлетов. С 7.00 до 13.00 будут запрещены движение и парковка на Софьи Перовской и участке Петровской набережной от Большой Стрелецкой до Чернавского моста.