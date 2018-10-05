2018-10-05T11:16:57+03:00
Авто

В 2019 году в Воронеже могут начать ремонт Плехановской и проспекта Революции

Формируется список улиц, на которых будут обновлять дорожное покрытие
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Улиц, которые нуждаются в ремонте, все еще немалоУлиц, которые нуждаются в ремонте, все еще немалоФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В этом году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали сто улиц. Какие адреса попадут в проект в 2019 году, пока неизвестно. Дело в том, что деньги выделяются из федерального и областного бюджетов не на один только Воронеж, а на всю агломерацию, куда входят ближайшие районы.

Олег Котов, руководитель городского управления дорожного хозяйства в эфире радио "Комсомольская правда" (97.7 FM) отметил:

- Есть сомнения по поводу качества асфальта на улице Плехановской. Пока заключения по ровности у меня нет, тем не менее, дефекты видны, и они будут еще сильней проявляться и осенью, и весной следующего года. То же самое относится к проспекту Революции, а также проспекту Патриотов, где появилась сильная колейность.

Впереди, кстати, публичные слушания, на которых горожане смогут заявить о проблемных улицах (дата проведения будет объявлена на сайте мэрии).

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