2018-10-05T10:45:18+03:00
Общество

Воронежский аэропорт предложили переименовать в Платоновский или Бунинский

В Общественной палате готовят проект "Великие имена России"
Виктор ПАВЛОВ
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Выступая на круглом столе в Общественной палате РФ, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) предложил переименовать воронежский аэропорт. Священник, которого называют духовником Владимира Путина, отметил, что у того слишком лихое название - "Бесовец". Об этом сообщает znak.com.

Аэропорт с таким названием, действительно, существует. Но не в Воронежской области, а в Карелии. Наш аэровокзал носит международное имя "Чертовицкое".

В Общественной палате вынашивают идею переименования 45 аэропортов страны в честь знаменитых исторических личностей. Воронежский, например, может стать Платоновским или Бунинским. В рамках проекта "Великие имена России" жители регионов сами смогут проголосовать за ту или иную личность. Представители воздушных гаваней относятся к идее настороженно, ведь переименование повлечет значительные затраты.

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