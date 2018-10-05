2018-10-10T14:58:40+03:00
Общество

Четыре врача воронежской БСМП № 1 признаны лучшими в профессиональном конкурсе

Мероприятие было приурочено к празднованию Международного дня врача
Олег ИВАНОВ
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Медицинские работники Воронежской области состязались за право называться лучшими в 28 номинацияхМедицинские работники Воронежской области состязались за право называться лучшими в 28 номинациях
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4 октября в Академическом Театре драмы имени А.В. Кольцова состоялось награждение победителей областного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший врач года». Медицинские работники Воронежской области состязались за право называться лучшими в 28 номинациях.

По итогам конкурса победили четыре врача Воронежской городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1. Третье место в номинации «Лучший врач-анестезиолог-реаниматолог» занял врач отделения анестезиологии-реанимации Юрий Караваев. В номинации «Лучший врач-психиатр» второе место получил врач наркологического отделения Дмитрий Лесников. Третье место в номинации «Лучший врач-невролог» заняла врач неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения Татьяна Дутова. И первые место в номинации «Лучший врач-терапевт» занял заведующий терапевтическим отделением Андрей Кураносов.

Торжественное мероприятие было также приурочено к празднованию Международного дня врача. Много добрых слов прозвучало со сцены в адрес представителей этой благородной профессии. Вручали награды победителям руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин, его заместители, а также руководители воронежских учреждений здравоохранения.

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