В Воронежской области столкнулись МАЗ и "Дэу": погибла девушка

5 Окт. 09:32 2018-10-05T09:32:39+03:00

24-летняя жительница Терновского района не справилась с управлением

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Вчера примерно в 17.30 на трассе "Москва - Астрахань" в Воронежской области произошло смертельное ДТП.

24-летняя жительница Терновского района, которая ехала за рулем "Дэу-Нексия", не справилась с управлением. Ее машина выскочила на встречную полосу и столкнулась с грузовиком МАЗ. Девушка скончалась до прибытия скорой.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

В регионе за сутки зарегистрировано 122 ДТП, из них в Воронеже - 89. Травмы на дорогах получили 10 человек.