Сергей Доренко назвал премию воронежского вице-губернатора дымовой завесой

5 Окт. 09:25 2018-10-05T09:33:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Вся страна с интересом следит за продолжением карьеры воронежского вице-губернатора Юрия Агибалова. На историю с получением "золотого парашюта" в размере 23 должностных окладов обратил внимание журналист Сергей Доренко. В телеграм-канале "Расстрига", который позиционируется как авторский микроблог знаменитого телекиллера, появился следующий комментарий.

- Когда вы читатете о воронежском губере, как он заму своему отсыпал денег и опять денег, не ведитесь на это дерьмо. Вас ведут по ложному следу. Три тысячи долларов в месяц зарплаты и тринадцать тысяч долларов премия? Это же попытка кичиться честностью и благородной бедностью. Это попытка легализовать маленько из сейфа, забитого долларами. Зам. губера имеет сотку или две тысяч долларов в месяц. Премии - камуфляжная дымовая завеса. Уточните, он хоть получил эти деньги?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава Воронежской области раскрыл механизм начисления «золотого парашюта»

Александр Гусев рассказал, как появилась цифра в 11 189 рублей

- С точки зрения закона абсолютно правильно. Областное законодательство однозначно регулирует действия руководителя в таком случае, в том числе и размер выплаты – 23 единовременных денежных вознаграждения, – объяснял Александр Гусев. (Читать далее)

Губернатор Воронежской области решил экстренно отреагировать на скандал с 23 окладами его заместителя

«Это подрывает всю проведенную работу» - высказываются один за другим воронежские политологи о ситуации с выходом на пенсию вице-губернатора Юрия Агибалова. 15 сентября, уйдя на заслуженный отдых, он получил «золотой парашют» в размере 23 должностных окладов - это несколько сот тысяч рублей. Пикантности ситуации прибавляет то, что уже через два дня его вновь наняли на ту же должность. (Читать далее)