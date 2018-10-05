2018-10-05T10:47:34+03:00
Общество

Воронежцев порадует погода на выходных: резко потеплеет

Начало следующей недели тоже будет сухим и теплым
Виктор ПАВЛОВ
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Осень еще порадует тепломОсень еще порадует тепломФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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За последние несколько дней воронежцы совсем отвыкли от солнечного света. Но тучи разойдутся уже завтра. Кроме того, существенно поднимется температура воздуха.

По данным Воронежского гидрометеоцентра, в субботу, 6 октября, ожидается 15 градусов тепла. Будет малооблачно. Никаких осадков не прогнозируется. Ночью температура опустится до 6 градусов. Практически такие же данные касаются воскресенья. Днем - +17, ночью +6.

Выходные зададут моду всему началу следующей недели. Как минимум до четверга продолжатся сухие и теплые деньки.

Отметим также, что сегодня, 5 октября, ночью будет всего +2. Водители, напоминаем: шины в такую погоду ведут себя по-другому, будьте осторожней!

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