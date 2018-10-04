В Ленинском районе Воронежа «согрелись» больше 90% социальных объектов

4 Окт. 22:57 2018-10-04T22:57:10+03:00

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Пуск тепла в социальные объекты Ленинского района Воронежа проходит в штатном режиме. Как сообщили в управе, по состоянию на 4 октября потеплело в помещениях 18-ти из 20-ти детсадов, в 15-ти из 17-ти школ и в 17-ти из 18-ти учреждений здравоохранения. А это 91% от всех учреждений социальной сферы района.

- Котельные, подающие тепло работают в штатном режиме, - отметили в управе. - В соответствии с температурным графиком качественного регулирования, температура теплоносителя, поступающего в соответствующие здания составляет 41 ºC.