В Ленинском районе Воронежа «согрелись» больше 90% социальных объектов
В системы отопления подают воду температурой 41 C
фото управы Ленинского района
Изменить размер текста:
Пуск тепла в социальные объекты Ленинского района Воронежа проходит в штатном режиме. Как сообщили в управе, по состоянию на 4 октября потеплело в помещениях 18-ти из 20-ти детсадов, в 15-ти из 17-ти школ и в 17-ти из 18-ти учреждений здравоохранения. А это 91% от всех учреждений социальной сферы района.
- Котельные, подающие тепло работают в штатном режиме, - отметили в управе. - В соответствии с температурным графиком качественного регулирования, температура теплоносителя, поступающего в соответствующие здания составляет 41 ºC.