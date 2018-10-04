2018-10-06T15:49:14+03:00
Звезды

Танцующий Concord Orchestra привезет в Воронеж шоу «Крылья грифона»

Коллектив приедет на гастроли в конце октября
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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фото concordorchestra.ruфото concordorchestra.ru
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27 октября в Воронеж снова приедет симфонический коллектив Concord Orchestra под управлением итальянского дирижера Fabio Pirola. Танцующий оркестр привезет поклонникам обновленное шоу «Симфонические рок-хиты» - программу «Крылья грифона».

- В новой программе прозвучат необычные аранжировки легендарных композиций Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein, - анонсировали концерт организаторы. - Создать особое настроение помогут костюмы грифонов, в которых будут выступать музыканты. Костюмы для участников шоу созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга. Исполнители не сидят на стульях, а танцуют со своими инструментами и создают драйв на сцене. Все движения музыкантов поставлены хореографами.

Шоу изобилует видео-инсталляциями и световыми эффектами.

Концерт пройдет 27 октября в 19.00 в Event-Hall (12+).

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