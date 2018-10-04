В Воронежской области с апреля ищут 46-летнего мужчину

4 Окт. 20:05 2018-10-04T20:05:10+03:00

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В Воронежской области с апреля этого года ищут без вести пропавшего Игоря Золотаря. Мужчине 46-лет. Этой весной он направлялся из Бутурлиновки в Краснодарский край, пропал по дороге туда.

Как сообщают в поисково-спасательном отряде "Черноземье", приметы мужчины таковы: рост 185 сантиметров, телосложение среднее, волосы темные с проседью, глаза зеленые. Был одет в костюм камуфляжной расцветки, серо-коричневый свитер и калоши. Если вы могли видеть Игоря Золотаря, сообщите об этом волонтерам по номеру, указанному под фото, или позвоните на номер 112.