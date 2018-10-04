В Воронеже автобус № 113 будет ходить чаще из-за активного заселения Шилово

4 Окт. 19:45 2018-10-04T19:45:38+03:00

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На заседании в городском управлении транспорта речь зашла о разрастающемся микрорайоне Шилово. В самые многолюдные утренние и вечерние часы добираться в эту часть города становится проблематично. По наблюдениям властей, пассажиропоток из Шилово в центр Воронежа все время увеличивается. Поэтому на маршруте № 113 добавили еще пять графиков.

- Причем три из них будут сразу подаваться к остановке "Звездный квартал", а два - к остановке "улица Междуреченская", - сообщает пресс-служба мэрии.

Чаще курсировать будут и другие маршрутки:

- Также были приняты решения об увеличении количества графиков на маршрутах №№ 1кв, 1кс, 37а.