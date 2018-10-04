2018-10-04T19:45:20+03:00
Общество

В Воронеже на международной выставке покажут около 1000 собак

Праздник пройдет в воскресенье
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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7 октября в Воронеже пройдет международная выставка собак «Черноземье-2018». На экспозиции представят около тысячи собак различных пород. Своих питомцев собираются привезти участники не только Черноземья, но даже Дальнего Востока, а также из Германии, Беларуси, Казахстана, Украины, Эстонии и Литвы.

Оценивать друзей человека будут эксперты из Словении, Беларуси, России, Казахстана, Эстонии и Литвы.

Выставка пройдет в EXPOцентре ВГАУ с 8.00 до 19.00, вход свободный.

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