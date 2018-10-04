2018-10-04T20:18:26+03:00
Общество

Воронежское похоронное бюро отрицает подешевение строительства крематория на 40 миллионов

Объект построят к апрелю 2019 года
Юлия ТЕРНОВА
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Воронежское похоронное бюро заключило договор с подрядчиком о возведении здания крематория. Строительство обойдется в 110 миллионов рублей. Ранее сообщалось, что крематорий будет стоить 150 миллионов рублей. Разницу в 40 миллионов в похоронном бюро объяснили следующим образом: корреспонденту "КП" пояснили, что общая стоимость проекта не изменилась, она по-прежнему равно 150 миллионам. В 110 миллионов оценили только возведение здания, а еще 40 миллионов рублей уйдут на зону отдыха - сквер с клумбами и скамейками, само оборудование - печи чешского производства, парковку, оплату проектных работ и экспертиз.

Подрядчик, который возьмется за строительные работы - ООО "Альфа-Гарант". Окончить их планируют к апрелю 2019 года. Новый объект распложат на площади 0,8 гектара у Юго-западного кладбища.

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