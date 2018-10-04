В воронежской Лиге чемпионов бизнеса первый настоящий осенний тур закончился пятью разгромами

4 Окт. 18:45 2018-10-04T18:45:21+03:00

Из восьми встреч под проливным дождем только три прошли в упорной борьбе

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Очередной тур воронежской Лиги чемпионов бизнеса прошел 3 октября на стадионе «Стрела». Впервые в новом сезоне была настоящая осенняя погода. После сильного дождя мяч двигался чуть ли не в два раза быстрее, в результате футбол получился еще более динамичным и непредсказуемым.

Голов на этот раз было забито не так много, как обычно. Зато болельщиков меньше не стало. Чем ближе чемпионат к развязке, тем больше неравнодушных появляется на бровках поля.

В Дивизионе «А» «Космос-Нефть-Газ» потерпел крупное поражения от «Сбербанка» - 0:5. «Газпроектинжиниринг» с «сухим» счетом проиграл «ТНС Энерго» - 0:4. «САФ-НЕВА» получил техническое поражение от «Продмаркета» - 0:5. «Молвест» в упорной борьбе уступил «Воронежской кондитерской фабрике» - 2:3.

В Дивизионе «В» «Росавтодор» сломил сопротивление «АГРО-Лидера» - 5:1. «Pirelli» с минимальным счетом одолел команду Банка ФК «Открытие» - 1:0. ГК «Боравто» и «T-Systems» победителя не выявили - 1:1. «Горэлектросеть» проиграла «Электросигналу» - 1:4. В перенесенной игре второго тура «Росавтодор» отпраздновал волевую победу над «T-Systems» - 4:2.