В Воронежской области намолотили четыре миллиона тонн зерна
Обмолотили уже 91 % полей
Изменить размер текста:
Аграрии Воронежской области собрали урожай с 1313 тыс. гектаров, засеянных зерновыми культурами. Это составляет 91% от общей площади уборки. Зерна в общей сложности к настоящему моменту получилось более четырех миллионов.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, сахарной свеклы убрано 57,9 тыс. га - это 45 % ее урожая, кукурузные поля обработали на площади 56 тыс. га, что составляет 31 %. Подсолнечник убрали на 214 тыс. га - 51 %.
Кроме того, сейчас сельхозпредприятия завершают сев озимых культур под урожай 2019 года. Засеяно уже 680 тысяч гектаров.