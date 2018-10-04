В Воронежской области намолотили четыре миллиона тонн зерна

4 Окт. 17:46 2018-10-04T17:46:26+03:00

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Аграрии Воронежской области собрали урожай с 1313 тыс. гектаров, засеянных зерновыми культурами. Это составляет 91% от общей площади уборки. Зерна в общей сложности к настоящему моменту получилось более четырех миллионов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, сахарной свеклы убрано 57,9 тыс. га - это 45 % ее урожая, кукурузные поля обработали на площади 56 тыс. га, что составляет 31 %. Подсолнечник убрали на 214 тыс. га - 51 %.

Кроме того, сейчас сельхозпредприятия завершают сев озимых культур под урожай 2019 года. Засеяно уже 680 тысяч гектаров.