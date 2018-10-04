Александр Гусев: за почти десять лет в Воронежскую области перебралось 57 тысяч соотечественников из-за рубежа

4 Окт. 16:29 2018-10-04T16:29:45+03:00

Госпрограмма по переселению действует в регионе с 2009 года

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Накануне в правительстве РФ обсудили реализацию госпрограммы по переселению соотечественников из-за рубежа. На заседании присутствовал глава Воронежской области Александр Гусев. Программа появилась в 2007 году, а в регионе она заработала в 2009 год.

- Общий итог работы - переселение в регион 57 тысяч человек. Доля соотечественников трудоспособного возраста в общем количестве прибывших участников программы в течение последних лет не опускалась ниже 97%, что способствует компенсации естественной убыли трудоспособного населения в регионе, - сообщил губернатор.

- Положительное влияние программа оказала и на обустройство соотечественников, вынужденно покинувших территорию Украины, число которых с 2014 года составило почти 16 тысяч человек. Помимо мер поддержки, предусмотренных региональной программой, им оказаны дополнительные меры социальной помощи из внебюджетных источников, - рассказал Александр Гусев.