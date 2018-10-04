2018-10-04T15:18:31+03:00
Общество

В Воронеже ночью выпадет первый снег

Правда, он тут же будет таять
Юрий КОЗЛОВ
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Крупного первого снега, по всей вероятности, не будет еще долго.Крупного первого снега, по всей вероятности, не будет еще долго.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Воронежские синоптики несколько скорректировали прогноз на ближайшие дни. По их данным, в ночь на пятницу, 5 октября при +2 градусах и северо-западном ветре пойдет снег. Днем потеплеет до +9, погода по-прежнему будет пасмурной.

- В принципе пока это будут отдельные крупинки, которые даже не долетят до земли, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского Гидрометцентра. – При даже небольшой плюсовой температуре снежный наст, даже маленький, просто не может образоваться. Уже в ближайшие дни сильно потеплеет, хотя ночи будут все такими же холодными.

- Когда же ждать крупного первого снега?

- Как минимум, на следующей неделе точно будет достаточно тепло. А по многолетнему опыту наблюдений могу сказать, что снег частенько выпадает на 7 ноября – бывший праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Не исключено, что так будет и в этом году.

По уточненному прогнозу, ночью в субботу, 6 октября, подует юго-западный ветер, ожидается +1 градус при пасмурной погоде. Днем солнце будет периодически появляться из-за туч, температура поднимется до +15 градусов.

В воскресенье, 7 октября, ночью синоптики прогнозируют +3 градуса тепла, из-за облаков будет не видна луна. Днем воздух прогреется до +16 градусов. Солнце будет то скрываться за облаками, то выглядывать из них.

В ночь на понедельник, 8 октября, будет +4 градуса, пасмурно, днем столбик термометра поднимется до +17, а солнце будет периодически показываться и снова скрываться в пелену облаков.

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