С 4 октября воронежские МФЦ начали оформлять парковочные разрешения для тех, кто освобождается от платы

4 Окт. 15:10 2018-10-04T17:04:16+03:00

Подать документы на получения разрешения могут живущие в зоне бесплатной парковки, горожане с инвалидностью и участники ВОВ

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С сегодняшего дня, 4 октября, воронежские МФЦ начинают оформлять парковочные разрешения для льготников и резидентов - тех, кого освободят от платы за оставление автомобиля в центре.

- Центры «Мои документы» будут оказывать услуги по выдаче парковочных разрешений инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и резидентам. По мнению Максима Захарова, руководителя проекта «Муниципальные парковки Воронежа», включение в работу МФЦ существенно ускорит процесс выдачи разрешений, и к 15 октября льготники и резиденты будут внесены в соответствующие реестры.

Напомним, что в Воронеже есть шесть МФЦ, они работают с понедельника по субботу. Адрес, время работы и уровень загруженности каждого центра можно посмотреть на официальном сайте - http://mydocuments36.ru/offices/itemlist/category/6-g.. Если у вас есть вопросы, задать их можно по телефону: 226-99-99.

Здесь можно найти список документов, которые понадобятся жителям центра для оформления разрешения.