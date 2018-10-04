Облсуд оставил без изменений приговор похитителям мэра Воронежа

4 Окт. 15:07 2018-10-04T15:38:53+03:00

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4 октября судебная коллегия по уголовным делам Воронежского областного суда оставила без изменений июньский приговор районного суда в отношении участников банды, три года назад похитившей Вадима Кстенина с целью получения выкупа. Осужденные, три брата Котиевы, пытались обжаловать приговор, но их жалобы оставили без удовлетворения. Напомним, на троих они получили 19 лет лишения свободы: одному из братьев придется провести в колонии строгого режима 8 лет, двум другим - по 5,5 лет в колонии общего режима.

Напомним, случай, который шокировал Воронеж, произошел 29 мая 2015 года. На одной из автомоек братья Котиевы похитили служебный автомобиль Toyota Highlander, водитель которого забирал Вадима Кстенина, бывшего тогда главой регионального департамента ЖКХ. Шофера скрутили и посадили на заднее сиденье машины, после чего бандиты приехали на ней к дому Кстенина. Вышедшего чиновника схватили и посадили на заднее сиденье в наручниках, натянув шапку на глаза, а водителя служебного авто затолкали в багажник. Похищенных привезли в лесной массив Юго-западного района. Там бандиты предложили Кстенину заплатить им 5 млн долларов за то, чтобы не сдавать его «людям, которые его «заказали». После того, как нынешний мэр сказал, что у него нет таких денег, сумму выкупа снизили до 5 млн рублей. Чиновник согласился пойти на требования похитителей. Первые 2,5 млн он должен был отдать в тот же день у моста через реку Воронеж в направлении села Ступино Рамонского района. Это при том, что бандиты отобрали у Кстенина находившиеся при нем 108 тыс рублей.

Тем временем, в полицию поступили сигналы о похищении людей - в правоохранительные органы позвонили соседи Кстенина и оператор автомойки. Оперативники уже работали и в итоге похитителей задержали.

Теперь приговор вступил в силу: главарь банды отправится в колонию строгого режима на 8 лет, его братьям засчитают срок отсидки в СИЗО, приравняв один день там к 1,5 дням в колонии.