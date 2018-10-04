В открытом этапе конкурса кадрового госрезерва Воронежской области примут участие 90 человек
Всего в "Команду будущего" поступило 2457 заявок из 12 субъектов страны
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В региональном правительстве подвели итоги закрытого этапа конкурса "Команда будущего Воронежской области".
21 августа губернатор Александр Гусев объявил о старте проекта по отбору кадрового резерва для правительства области. На портал "Команды будущего" поступило 2457 заявок из 12 регионов страны (помимо Воронежской области) – Липецкой, Белгородской, Ростовской, Курской, Тверской, Ярославской, Самарской, Тюменской, Челябинской областей, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Ненецкого автономного округа.