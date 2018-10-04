Житель Воронежа прирезал знакомого и сам сдался полиции

4 Окт. 14:22 2018-10-04T14:22:01+03:00

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Небывалый случай произошел 3 октября в Воронеже: в полицию сдался мужчина, сообщивший, что пырнул ножом в живот 40-летнего знакомого. 28-летний житель Железнодорожного района сообщил правоохранителям, что причиной стали разногласия из-за долга. Инцидент произошел в квартире на улице Артамонова.

Завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», парню может грозить до 10 лет заключения, сообщили в региональном управлении МВД России.