2018-10-04T14:39:51+03:00
Общество

Воронежских ребятишек попросили изготовить украшения для елей Хоперского заповедника

Поделки будут украшать деревья центральной усадьбы
Юлия ТЕРНОВА
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Фонтан в Кольцовском сквереФонтан в Кольцовском сквереФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Хоперский заповедник объявил конкурс елочных игрушек.

- И вот удача - на центральной усадьбе заповедника есть несколько голубых елей, которые мы и решили украсить к праздникам, - сообщают сотрудники заповедника. Все желающие принять участие в конкурсе могут прислать свои работы с 10 октября по 10 декабря на этот адрес: 397418, Воронежская обл. Новохоперский район, п. Варварино, ул. Лесная д. 61.

Итоги планируют подвести 20 декабря. Все участники конкурса получат сертификаты, а победителю приготовили загадочный приз. Поскольку украшения будут висеть на улице, а не в помещении, их лучше не изготавливать материалами, которые не выдержат дождя и снега.

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