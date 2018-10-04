В Воронеже консервируют не только огурцы, но и фонтаны: отключили фонтан в Кольцовском сквере

4 Окт. 13:41 2018-10-04T13:42:40+03:00

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В Воронеже до весны замолчал фонтан в Кольцовском сквере. Его до венсы отключили утром 4 октября. Напомним, что ранее, 1 октября, сухие фонтаны на Советской площади, полюбившиеся всем за это лето, стали по-настоящему сухими. Их начали консервировать на зимнее время: сооружение технически сложное, и делается это не просто нажатием одной кнопки.

Выходит, консервируют осенью не только дары огорода, но и фонтаны... И самое время, ведь предстоящей ночью ожидают первый снег. Правда, выпадет он вперемешку с дождем.