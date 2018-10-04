Воронежцам покажут коллекцию старинных сумочек

4 Окт. 13:36 2018-10-04T13:36:27+03:00

Выставку можно будет посмотреть в "Крамском"

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12 октября в музее имени Крамского откроется выставка «Дамская сумочка». Свою коллекцию женских аксессуаров XIX-XX веков привезет в Воронеж Ярославский художественный музей, который собирает их с 1980-х годов. В собрании более сотни экземпляров - сумочки из Европы из гобелена, кожи, замши, металла, расшитые бисером и цветными нитями. Воронежцам представят более 60 предметов - сумочки, кошельки, аксессуары.

Выставку можно будет посмотреть на третьем этаже основного здания музея до 20 января.