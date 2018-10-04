В Воронеже за неделю больных гриппом и ОРВИ стало больше на 600 человек
По прежнему большая часть подхвативших заразу – дети
Прививки можно сделать в течение октября.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В региональном управлении Роспотребнадзора огласили статистику по заболевшим ОРВИ и гриппом за неделю с 24 по 30 сентября. За этот период обратились за помощью врачей 5953 (неделю назад их было 5348) жителя Воронежской области, из них 3817 – дети до 14 лет (64,1%). Пока эти цифры значительно ниже эпидемиологического порога – на 32,7%.
Санитарные врачи напоминают, что еще не поздно сделать прививку от гриппа. В первой половине октября ожидаются поставки второй партии вакцины «Совигрипп» и для детей, и для взрослых.