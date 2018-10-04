2018-10-08T17:54:54+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на семейное мероприятие проекта «Наше будущее»

В поселке Лесково состоится большой воскресный квест
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже формируется сообщество активных родителей «Наше будущее». Этот проект призван объединить аудиторию семейных воронежцев. Его предтечей стал семейный квест «Отцы и дети», цель которого была простой и ясной – обратить внимание занятых отцов на своих детей.

В центре проекта «Наше будущее» (Our Future) – семья. Вместе с тем он объединяет пять основных направлений – жильё, здоровье, финансовая стабильность, страхование рисков и образование.

В попечительский совет проекта входит компания «Авирон девелопмент», Воронежский Областной клинический консультационно-диагностический центр, ПАО Сбербанк, ППФ «Страхование жизни» и Школа иностранных языков «Интерлингва». Одним из организаторов выступило известное воронежское маркетинговое агентство «Авангард».

О том, что же такое «Наше будущее» - вы сможете узнать подробнее в эфире радио «Комсомольская правда в Воронеже» 5 октября в 11.05.

Кроме того, 7 октября в поселке Лесково состоится первое мероприятие проекта «Наше будущее». В программе: большой воскресный квест от партнеров проекта, лазертаг, конкурсы, настольные игры и куча подарков для самых активных участников.

Чтобы получить пригласительный билет на праздник «Наше будущее», нужно написать о своем желании в комментариях к анонсу праздника в Facebook или в ВКонтакте.

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