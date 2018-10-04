На 10 лет в колонию строгого режима отправится 62-летний житель Воронежской области за убийство сожительницы

4 Окт. 13:01 2018-10-04T13:04:12+03:00

Изменить размер текста: A A

62-летнего жителя Кантемировского района за убийство сожительницы суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.

Трагедия произошла в апреле 2018 года в селе Бондарево. Гражданские супруги сначала выпивали, потом поругались, да так, что мужчина сначала избил сожительницу, а потом схватил нож и еще пять раз ударил ее в шею и грудь. Женщина умерла на месте происшествия.

Пенсионер признался силовикам в содеянном. Теперь осужденный отправится из тюрьмы в колонию, сообщили в региональном следственном управлении СК России.