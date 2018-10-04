На 10 лет в колонию строгого режима отправится 62-летний житель Воронежской области за убийство сожительницы
Мужчина по пьяной лавочке избил, а потом зарезал гражданскую супругу
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62-летнего жителя Кантемировского района за убийство сожительницы суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима.
Трагедия произошла в апреле 2018 года в селе Бондарево. Гражданские супруги сначала выпивали, потом поругались, да так, что мужчина сначала избил сожительницу, а потом схватил нож и еще пять раз ударил ее в шею и грудь. Женщина умерла на месте происшествия.
Пенсионер признался силовикам в содеянном. Теперь осужденный отправится из тюрьмы в колонию, сообщили в региональном следственном управлении СК России.