10 лет колонии получил житель Воронежской области за убийство собутыльника по неосторожности

4 Окт. 12:37 2018-10-04T13:02:09+03:00

Причем, это не первый случай в его жизни

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Суд отправил борисоглебца на 10 лет в колонию строгого режима за убийство по неосторожности.

Инцидент произошел в августе 2017 года. 38-летний мужчина выпивал дома с двумя знакомыми. Как это часто бывает, по пьяной лавочке случился конфликт - между хозяином и 55-летним гостем. И мужчина избил собутыльника. Потерпевшего отправили в больницу, но тот через некоторое время умер.

Как выяснили следователи, это не первый случай в жизни обвиняемого, он уже был судим за аналогичное преступление. Суд, учитывая это обстоятельство, отправил его в колонию на 10 лет, сообщили в региональном следственном управлении СК России.