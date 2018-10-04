Воронежец может получить 8 лет за семь фальшивых 5000-х купюр

4 Окт. 12:16 2018-10-04T12:17:04+03:00

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В Воронеже будут судить сбытчика фальшивых денег.

Летом 41-летний мужчина через интернет купил семь поддельных купюр достоинством 5000 рублей. Фальшивые банкноты нашли у него дома при обыске. Подозреваемый признался, что собирался ими расплатиться.

Уголовное дело передали в суд, мужчине за сбыт поддельных денег грозит до восьми лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении МВД России.