2018-10-04T11:45:22+03:00
Происшествия

В Воронежской области на пожаре погиб мужчина

Трагедия случилась в Эртильском районе
Юрий КОЗЛОВ
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Пожар потушили быстро, но к этому моменту от дома практически ничего не осталось.Пожар потушили быстро, но к этому моменту от дома практически ничего не осталось.Фото: Алексей ФОКИН
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В четверг, 4 октября, в 3.44 в дежурную часть МЧС позвонили и сообщили о пожаре в селе Ячейка Эртильского района. На улице Пролетарской загорелся жилой дом 5x9 метров.

- На место происшествия выехали семь специалистов на двух пожарных машинах. Пламя удалось потушить в 4.17. Но к тому времени огонь полностью уничтожил дом. На пепелище обнаружили труп 52-летнего мужчины. Причину пожара еще предстоит установить, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

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