2018-10-04T11:43:17+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа хотела сдать квартиру, но лишилась собственных денег, переведя их «арендатору»

Мошенники убедили женщину, что хотят перечислить сумму аренды ей на карту, а на самом деле похитили ее средства
Ярослав ИВАНОВ
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42-летняя жительница Воронежа стала жертвой мошенников. А хотела заработать. Женщина собралась сдать квартиру и разместила объявление на сайте бесплатных объявлений. Желающий снять жилье нашелся быстро, мужчина сообщил, что хотел бы внести предоплату немедленно, перечислив деньги на карту. Но уточнил, что у него карта другого банка, и чтобы ему перевести денежные средства, женщине необходимо сделать несколько манипуляций в банкомате. Он, мол, объяснит, что делать. И объяснил. После этих манипуляций у ближайшего банкомата у потерпевшей сняли 26 тысяч рублей с карты - она сама их перевела мошенникам.

Их будут искать, а вы будьте бдительнее: никому не сообщайте номера своих банковских карт, коды доступа и пароли, которые приходят от банка по смс.

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