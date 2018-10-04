Воронежцев предупредили о сильном ветре
Не ходите рядом с рекламными щитами и старыми деревьями
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Сегодня, 4 октября, в Воронеже ожидается сильный ветер - Гидрометцентр России даже объявил для региона желтый уровень погодной опасности. Синоптики прогнозируют порывы ветра с юго-западного направления до 17 м/сек.
Это чревато обрушением плохо закрепленных конструкций и обрывом веток - не ходите вблизи рекламных щитов и старых деревьев, не прячьтесь от ветра в остановочных павильонах - лучше зайти в подъезд или подземный переход.
Температура воздуха днем в Воронеже - до 11 градусов тепла, возможен дождь.