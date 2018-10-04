Отопление в домах воронежцев начнут пускать с 5 октября

4 Окт. 10:47 2018-10-04T10:47:02+03:00

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Ждать тепла осталось недолго: мэр Воронежа подписал постановление о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Теплоснабжающие организации начнут массово подавать тепло воронежцам, а также в административные здания с 5 октября.

Напомним, со 2 октября в Воронеже начали отапливать социальные учреждения - детсады, школы, больницы. На сегодняшний день тепло пришло в 70% соцобъектов. Из жилых домов пока отапливается один процент.