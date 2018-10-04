Воронежские студенты побегут за дружбу и толерантность

4 Окт. 09:57 2018-10-04T09:57:36+03:00

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7 октября в Воронеже пройдет легкоатлетический забег «Дружба». Спортивный праздник начнется в 09.00 на Адмиралтейской площади. Студенты вузов побегут за толерантность - именно ко Дню толерантности приурочено событие.

Сам забег стартует в 10.00, он пройдет по набережной от Адмиралтейки до Чернавского моста и обратно, протяженность 3 км.. А после забега на площади пройдет концерт творческих коллективов национальных диаспор.